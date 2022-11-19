ضبط صاحب محل هواتف متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي ، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل هواتف محمولة – له معلومات جنائية – كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده أمام المحل عمله وبحوزته عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .