ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بمصر القديمة

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بمنطقة مصر القديمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

سرقة العدادت

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب «الفك»، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

القبض على المتهمين

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 حوادث سرقة عدادات مياه من داخل المساكن بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه في العدادات المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية، وهو تاجر خردة له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، مقابل مبلغ مالي، وأمكن ضبطه وبحوزته عدادات مستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموا العاطل بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.