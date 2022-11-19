قنوات مجانية ناقلة لكأس العالم 2022.. وتكلفة تركيب «عدسات الدش» بالمحافظات

تتجه الأعين إلى معرفة قنوات مجانية ناقلة لكأس العالم 2022 من أجل متابعة العرس الكروي في قطر والمقرر انطلاقه غدا الأحد، بمباراة منتخب قطر ونظيره الإكوادوري، في البطولة التي تستمر لقرابة شهر، ويحتاج الجميع لمتابعتها بأقل مبلغ ممكن في ظل ارتفاع قيمة الاشتراك لباقة القنوات الناقلة في مصر، والتي تمتلك الحقوق الحصرية.

كل هذا جعل الاتجاه إلى القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم قطر 2022، أمر هام، إلا أن المشكلة التي تواجه المواطنين أن تلك القنوات على أقمار صناعية مغايرة عن النايل سات ما يجعلهم يحتاجون إلى تركيب تلك الأقمار من أجل متابعة مباريات كأس العالم قطر 2022، فكم يكلفهم ذلك؟

تكلفة أقمار القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2022

ويقول وجيه كامل، أحد الفنيين المتخصصين في تركيب الأطباق لالتقاط الأقمار الصناعية بالإسكندرية، إن هناك قنوات مجانية ناقلة لكأس العالم 2022، إلا أن جميعها خارج نطاق قمر النايل سات الشهير في مصر، لذا يحتاج المواطنون لتركيب قطعة جديدة أو طبق جديد حسب نوع القمر المراد التقاطه.

وأضاف «كامل» لـ«الوطن»، أن تكلفة أقمار القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2022 تختلف حسب القمر المراد تركيبه ونوع الطبق المتوفر لدى العميل، لافتاً إلى أن الأطباق كبيرة الحجم تساعد أكثر على التقاط الإشارة بشكل جيد وقوي لمتابعة كأس العالم قطر 2022 بشكل جيد دون تقطيع، مشيرا إلى أن تكلفة تركيب العدسة وضبط القنوات 50 جنيها، وتزداد في حال تركيب طبق آخر، بالإضافة إلى سعر الطبق والقطعة والتوصيلة بين القمرين.

القنوات العربية الناقلة لكأس العالم 2022

ولفت إلى أن القنوات العربية الناقلة لكأس العالم 2022، تكون عبر النايل سات بالإضافة لقنوات أخرى على قمر آموس بها تبث كأس العالم قطر 2022 باللغة العربية، وهو على ذات مدار النايل سات.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 على الهوت بيرد

وأشار إلى القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 على الهوت بيرد، أحد أكثر الأقمار التقاطا في مصر، عبر العديد من الباقات الرياضية الشهيرة، مثل باقة قنوات RAI والباقة البولندية TVP Poland وغيرها من الباقات والقنوات الرياضية الأخرى.

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 على القمر التركي

وأوضح أن القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 على القمر التركي متعددة، ومنها من يبث بجودة 4K، لذا فهو أحد الأقمار المميزة التي يمكن التقاطه في مصر وبجودة عالية للبث.