«تعليم الإسكندرية»: مسابقة بين طلبة المدارس لترشيد استهلاك المياه والكهرباء

أطلق الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مبادرة لحث طلبة المدارس على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ويشارك فيها جميع طلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

خفض استهلاك الكهرباء

وقال «أبو زيد» لـ«لوطن»، إن مبادرة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء ستكون في شكل مسابقة بين جميع الطلاب، وشروطها أن يقدم الطالب فاتورة كهرباء وأخرى للمياه لمدة 3 شهور متتالية بشرط أن تظهر فيها خفض الاستهلاك.

وأضاف أن الأبناء أهم من الآباء في خفض استهلاك المياه والكهرباء لأنهم لا يستمعون لأولياء أمورهم في هذا الشأن، ولكن حين تكون هناك مسابقة ولها جوائز الأمر سيكون مختلفا.

بيتك مدرستك

وأشار «أبو زيد» إلى أن مديرية تعليم الإسكندرية بصدد إطلاق مبادرة «بيتك مدرستك»، وفيها يشارك الطلاب في أعمال داخل المدرسة لزيادة انتماءهم للمدرسة والمحافظة عليها، كما حدث في تجربة مدرسة طلائع العجمي، موضحا أن مشاركة أبناء المدرسة ستنمي لديهم شعور الملكية، وإن المدرسة بيتهم الثاني.

أكبر مدرسة على مستوى الجمهورية

وتابع وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، أنه سيتم إنشاء أكبر مدرسة على مستوى الجمهورية بإدارة العجمي، وستضم 70 فصلا تعليميا إلى جانب القاعات وغرف الإدارة، وكذلك إنشاء عدد من المدارس الجديدة بإدارة المنتزه التعليمية، للقضاء تماما على الكثافة داخل الفصول، وذلك لإعلان فصول الإسكندرية بلا كثافة خلال العام الدراسي القادم.