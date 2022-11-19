السيطرة على حريق محل في شارع اللاجيتيه وسط الإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في أحد المحال التجارية بشارع لاجيتيه بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، دون إصابات، مع اقتصار الخسائر على المادية فقط، وعدم امتداد النيران للمحال المجاورة.

وتلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق في أحد المحلات التجارية في شارع لاجيتيه بجوار شارع الحجاز.

الحماية المدنية تسيطر على حريق الإسكندرية

على الفور توجهت سيارتان للحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم إخلاء العقار من السكان ووضع كردون حديدي لمنع مرور المواطنين حتى تم السيطرة على الحريق دون تجاوزه إلى الجوار أو الأعلى.

قطع المرافق للسيطرة على حريق اللاجيتيه

كما قامت الحماية المدنية بقطع المرافق حتى نهاية مرحلة تبريد حريق الإسكندرية اليوم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة.