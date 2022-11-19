كشف ملابسات فيديو لشخص يحطم سيارة في الإسكندرية: «مقطع قديم»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالصعود والوقوف أعلى سيارة "ملاكى" ملك جاره ممسكاً عصا حديدية وقيامه بتحطيمها ويهدده أمام المارة ويُهدد قاطنى أحد العقارات بالضرب والتعدى عليه بالسب.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو قديم وسبق تداوله فى غضون عام2020، وأن أحداث الواقعة كانت تدور حول حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول مالك محل وشقيقه - طرف ثانى أحد الأشخاص "مصاب بجرح" ونجله.

وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الأول والطرف الثانى لوجود خلافات جيرة سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب بعصا خشبية كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها فقام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى الظاهر بمقطع الفيديو) بالصعود أعلى السيارة الملاكى ملك الطرف الأول محدثاً بها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامى والخلفى وتطبيق بسقف السيارة مُستخدماً عصا حديدية .

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.