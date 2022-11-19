«تعليم مطروح»: تنفيذ خطة لتنمية مهارات طلاب المرحلة الابتدائية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن هناك توجيهات من وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات طلاب صفوف المرحلة الابتدائية، وجرى إعداد خطة بالفعل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، وذلك بإشراف وتنفيذ إدارة التعليم الابتدائي.

خطة لتنمية مهارات طلاب المرحلة الابتدائية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، إن تنفيذ الخطة ينطلق غداً الأحد ولمدة يومين بجميع المدارس الابتدائية بالإدارات التعليمية، لقياس مستوى طلاب تلك الصفوف لغويا في القراءة والكتابة والإملاء والحساب، وسيتم أيضا تنفيذ برنامج للطلاب الضعاف خلال العام الدراسي، ومن الممكن أن يمتد إلى الإجازة الصيفية لتحسين المستوى العلمي.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية

وأضاف «شحاتة» في بيان، أن خطة تنمية الصفوف الابتدائي تأتي في إطار السياسة التي تنتهجها حاليا المديرية مع انطلاق العام الدراسي للارتقاء بالمنظومة التعليمية بصفة عامة والمرحلة الابتدائية خاصة، مشيرا أن الخطة الزمنية شاملة على مدار الدراسة، ويتم تنفيذها لتطوير مسار العمل بالمدارس الابتدائية والارتقاء بالمستوى العلمي لتلاميذ تلك المرحلة الهامة، حيث أن الإعداد الجيد للتلميذ خلالها يساهم في إنتاج وإعداد تلميذ متعلم وواع، بما ينعكس بشكل إيجابي على مخرجات التعلم في هذه المرحلة.

إعداد جيل متميز

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بتلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال إعدادهم بشكل متميز منذ بداية المراحل التعليمية الأولى، والاهتمام بهم وتعليمهم من خلال معلمين لديهم الخبرة الكافية لإعداد جيل جديد وتجهيزه للمراحل الدراسية المقبلة.