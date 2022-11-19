التعليم تعلن جدول تدريبات معلمي الصف الخامس الابتدائي على المنصة الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تدريبات معلمي الصف الخامس الابتدائي، على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين في الفترة من الأحد 20 نوفمبر حتى الخميس 24 نوفمبر، وذلك في إطار استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية، لتدريبات المهنية للمعلمين.

مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي اللغة العربية

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي للغة العربية علي المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين، بجميع المحافظات وهي كالتالي:-

الأحد 20 نوفمبر: تدريب معلمي السويس والإسماعيلية والإسكندرية وقنا والمنيا والبحيرة.

الإثنين 21 نوفمبر: تدريب معلمي القاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر والدقهلية.

الثلاثاء 22 نوفمبر: تدريب معلمي الجيزة وأسيوط وبورسعيد وبني سويف والبحر الأحمر.

الأربعاء 23 نوفمبر: تدريب معلمي الوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.

الخميس 24 نوفمبر: تدريب معلمي الشرقية والمنوفية والغربية ومطروح وجنوب سيناء.

مواعيد تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية

كما حددت وزارة التربية والتعليم، جدول تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي علي منصة التدريب والتطوير المهني وهي كالتالي:-

الأحد 20 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات الجيزة وأسيوط وبورسعيد وبني سويف والبحر الأحمر.

الإثنين 21 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات الوادي الجديد شمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.

الثلاثاء 22 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات الشرقية والمنوفية والغربية ومطروح وجنوب سيناء.

الأربعاء 23 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات السويس والإسماعيلية والإسكندرية وقنا والمنيا والبحيرة.

الخميس 24 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات القاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر والدقهلية.