«التعليم»: عقد تدريبات لمعلمي «خامسة ابتدائي» إلكترونيا الأسبوع المقبل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بعقد تدريبات لمعلمي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي، في إطار استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية، لتدريبات المهنية للمعلمين لمعلمي الصف الخامس الابتدائي، خلال الأسبوع المقبل، اعتبارا من 20 نوفمبر.

عقد تدريبات لمعلمي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه سيجر عقد تدريبات لمعلمي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، على المنصة الإلكترونية، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء، ومعلمي الدراسات الاجتماعية، من الساعة التاسعة مساء إلى العاشرة.

إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس

أضافت وزارة التعليم، أنه سيجر إعلان الجداول التنظيمية للتدريبات حسب المحافظات من خلال المنصة، مشددا على كل الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية، باتخاذ الإجراءات الآتية:

- سرعة التنبيه على المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية.

- إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على كل التدريبات المعلن عنها، والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.