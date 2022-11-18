«التعليم»: مراقبة منافذ البيع بالمدراس ومنع عرض المنتجات مجهولة المصدر

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أصدر توجيهات لكل المديريات التعليمية، بمراجعة كل منافذ بيع منتجات المشروبات والحلوى للطلاب، بمختلف المدارس.

وأضاف «زلطة»، في بيان، أن الوزير شدد على عدم وجود المنتجات مجهولة المصدر، التي تمثل خطرا على صحة الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أنه سيجري إصدار كتاب دوري، غدا، بتوجيهات الوزير ذات الصلة، لكل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.