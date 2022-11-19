مواعيد مباريات كأس العالم 2022.. وأشهر مقاهي المحافظات لمشاهدة المونديال

تبدأ مواعيد مباريات كأس العالم 2022، غدا الأحد، بعد حفل الافتتاح الذي تنظمه قطر، أول دولة عربية تستضيف البطولة التي تعد الأكبر في كرة القدم، ويتابعها العالم كله من عشاق الساحرة المستديرة، عبر شاشات التلفاز على المقاهي وفي المنازل، وذلك في ظل تنافس 32 منتخبا يمثلون قارات العالم الستة.

جدل مباريات كأس العالم 2022

ويأتي جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في الدور الأول كالتالي:

- الأحد 20 نوفمبر: مباراة الافتتاح قطر × الإكوادور الساعة 7:00 م

- الاثنين 21 نوفمبر: السنغال × هولندا 4:00 م، وإنجلترا × إيران 7:00 م

- الثلاثاء 22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية 1:00 م، والمكسيك × بولندا 4:00 م، وفرنسا × أستراليا 7:00 م، والدنمارك × تونس 10:00 م

- الأربعاء 23 نوفمبر: أسبانيا × كوستاريكا 1:00 م، والمغرب × كرواتيا 10:00 م

- الخميس 24 نوفمبر: البرازيل × صربيا 1:00م، وسويسرا × الكاميرون 4:00 م، والبرتغال × غانا 7:00 م

- الجمعة 25 نوفمبر: إنجلترا × أمريكا 1:00 م، وقطر × السنغال 7:00 م

- السبت 26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك 1:00 م، وفرنسا × الدنمارك 7:00 م

- الأحد 27 نوفمبر: أسبانيا × ألمانيا 1:00 م، وبلجيكا × المغرب 7:00 م، وكرواتيا × كندا 10:00 م

- الاثنين 28 نوفمبر: البرتغال × أورجواي 1:00 م، والبرازيل × سويسرا 7:00 م

- الأربعاء 30 نوفمبر: بولندا × الأرجنتين 1:00 م

- الخميس 1 ديسمبر: كندا × المغرب الساعة 10:00 م

- الجمعة 2 ديسمبر الكاميرون × البرازيل الساعة 1:00 م.

أشهر المقاهي في المحافظات لمشاهدة كأس العالم

واستعدت أشهر المقاهي في المحافظات لمباريات كأس العالم 2022 والتي يحرص المشجعون من خلالها على مشاهدة المباريات وهي كالتالي:

الإسكندرية

- قهوة البورصة التجارية ومقهى المدينة، في المنشية بوسط المدينة.

مطروح

- مقهى جالون والأوبرج بشارع إسكندرية، وسط مدينة مرسى مطروح.

جنوب سيناء

- مقاهي الفنار في مدينة الطور، والليون وليالي الحلمية وألف ليلة وليلة بميدان فندق مكة.

الفيوم

- قهوة الشيماء وفرساي أمام مجمع المصالح الحكومية، وقهوة فؤاد بمنطقة السواقي، وتايم أوت بشارع أحمد شوقي، وكافيه القصر بمنطقة دلة.

قنا

- قهوة الأوقاف في مدينة نجع حمادي، في ميدان الأوقاف.

البحيرة

- قهوة ميدان الساعة في مدينة دمنهور.

الإسماعيلية

- مقهى المثلث في ميدان الممر، ومقهى سهاري بالمنطقة الخامسة، ومقهى الباشا في الشارع التجاري، ومقهى جراند بالشارع التجاري.

بورسعيد

- مقهى طرح البحر في ميدان المسلة ببورسعيد.

القليوبية

- قهوة التجارية في ميدان سعد زغلول ببنها، وبورصة القنال في ميدان المحطة، وقهوة العمدة بشارع الرياح.

المنصورة

- نادي جزيرة الورد بالمنصورة، والنادي الاجتماعي باستاد بالمنصورة.

سوهاج

- مقهى رباب بميدان الشبان المسلمين آخر كوبرى أخميم بمدينة سوهاج.

العريش

- مقهى عماد شارع 23 يوليو بوسط العريش.

الغربية

- قهوة الميدان أمام محطة سكه حديد طنطا.

الشرقية

- كافية خيمة باريس طريق صلاح سالم في مدينة الزقازيق.

كفر الشيخ

- مقهى الأهلي والزمالك في شارع الاستاد بمدينة كفر الشيخ.

أسيوط

- المقهى البلدي بشارع المكتبات، وكافيه دريم والاتحادية بميدان الزهراء في مدينة أسيوط.

السويس

- مقهى اتحاد السويس بجوار حي الأربعين، والزمالك بحي السويس، والأهلاوية بسور مركز شباب المدينة والطيب ميدان الحرفيين والطارق بمدينة الصباح.

الأقصر

- مقهى أم كلثوم بشارع السوق السياحي، وحورس، والميرغني، ومقهى راضي، ومقهى السماحي، ومقهى التكية وسط الأقصر.