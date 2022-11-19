تردد بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

تذاع مباريات كأس العالم قطر 2022 على قناة بي إن سبورت المفتوحة، وفقاً لما أعلنته القناة في بيان رسمي، منذ قليل، حيث تقرر بث 22 مباراة من مجموع مباريات كأس العالم 2022 البالغ عددها 64 مباراة، لذا فمن الضروري لمحبي كرة القدم ضبط أجهزة الاستقبال لديهم على تردد القناة لمتابعة المونديال.

وبحسب ما أعلنته قنوات بي إن سبورت، فإنه تقرر بث 22 مباراة من كأس العالم قطر 2022 مجاناً عبر القنوات المفتوحة، بداية من لقاء الافتتاح غدا بين قطر والإكوادور في السادسة مساء، والذي يسبقه حفل الافتتاح.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة كأس العالم 2022

وقال وجيه كامل، أحد الفنيين المتخصصين في تركيب الأطباق لالتقاط الأقمار الصناعية في الإسكندرية، إن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات لمشاهدة كأس العالم قطر 2022، يعد من أصعب الترددات التقاطا، لذا يجب على الجميع التأكد من قوة الإشارة وجودتها في جهاز الإرسال، لافتاً إلى أن بعض المحافظات في الصعيد تعاني بعض الشيء في استقبال القناة، وتحتاج دقة للتأكد من التقاطها جيداً.

وأضاف «كامل» لـ «الوطن»، أن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لكأس العالم مجانا على النايل سات عبر 11054 أفقي، وبمعدل ترميز 27500، مشيراً إلى أنها إحدى القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2022 على مستوى العالم والوحيدة عربيا.

التأكد من جودة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة كأس العالم 2022

وأكد على ضرورة التأكد من جودة استقبال قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه يجب ألا تقل قوة الإشارة عن 85% والجودة عن 67% من أجل المشاهدة الجيدة، لافتاً إلى أن نوع العدسة والسلك يحددان القوة والجودة مع الضبط الجيد لـ«الطبق - الدش».

قنوات عربية مجانية تنقل كأس العالم قطر 2022

جدير بالذكر أن مباريات منتخب قطر وكل المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بدور المجموعات ستذاع عبر قنوات بي إن سبورت والكأس المفتوحتين، وذلك عبر الترددات التالية:

تردد قناة الكأس المفتوحة على النايل سات

تردد باقة قنوات الكأس

11919 H 27500

تردد قناة بين سبورتس المفتوحة

11055 H 27500

12380 H 27500