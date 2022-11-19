«إكسترا نيوز» تعرض فيلم «الوطن» عن الرئيس السيسي: «ابن مصر»

أبرزت قناة «إكسترا نيوز»، فيلمًا تليفزيونيًا خاص بجريدة «الوطن»، عن عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي «ابن مصر»، الذي قال فيه الرئيس: «أقسمت أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، كل الشعب، فأنني رئيس لكل المصريين»، كما تضمن الفيديو، عددًا من آراء المواطنين حول إنجازات الرئيس السيسي، إذ قالت سيدة «فرحانين ومبسوطين بيه، عملنا اللي مكناش نحلم بيه».

وقالت أحدى السيدات: «من ساعة ما قبلته وأنا حياتي اتحسنت 100%» وسط دعوات الكثير من المصريين له، «ربنا يحميك لمصر زي ما أنت حامينا، عبد الفتاح السيسي ابن مصري حقيقي، وبدعيله ربنا يكرمك»، كما تضمن الفيلم، تصريحات للرئيس السيسي خلال إحدى الفعاليات الرئاسية «مش بعتبر نفسي رئيس مصر، بعتبر نفسي إنسان».