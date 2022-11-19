انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبيض على طريق «طنطا - المحلة».. وإصابة السائق

شهد طريق «طنطا - المحلة»، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بكراتين من البيض، وإصابة سائق السيارة بإصابات مختلفة، وجاري رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب سيارة محملة بالبيض

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل، محملة بكميات كبيرة من البيض، وتكسير الكراتين بها، وتوقف للحركة المرورية.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، والأجهزة التنفذية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من كراتين البيض على طريق «طنطا - المحلة»، مما أدى إلى تكسيرها، وإصابة قائدها بإصابات بسيطة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

رفع آثار الحادث

كما قامت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الغربية، بالدفع بمعدات لإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق حول الواقعة، واستدعاء السائق لسماع أقواله.