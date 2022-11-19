سعر طبق البيض في الأسواق اليوم السبت 19-11-2022

ثبات ملحوظ سجلته سعر كرتونة وطبق البيض اليوم السبت الموافق 19-11-2022، شأنه شأن أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها فكلاهما لم يشهد تغيرا في الأسعار بفضل توافر المخزون في المزارع والأسواق المحلية.

وترصد جريدة «الوطن» سعر طبق البيض اليوم السبت 19-11-2022، بكل أنواعه، الأبيض والأحمر والبلدي بالأسواق، والمحلات التجارية الكبرى، على هذا النحو:

سعر طبق البيض في السوق اليوم السبت 19-11-2022

يصل طبق وكرتونة البيض الأبيض للمستهلك في الأسواق بسعر 78 جنيهًا فيما يوجد في المزارع بسعر يصل لـ 72 جنيهًا، والتي تضم 30 بيضة في المزرعة، وهذا يشير لاستقرار واضح لجميع أنواع البيض في الأسواق.

أما عن سعر كرتونة البيض البلدي فسجلت اليوم السبت نحو 95 جنيهًا، وذلك وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن أسعار البيض مستقرة مع نهاية الأسبوع الثاني على التوالي، في الأسواق، ولم تشهد أي ارتفاعات، وأن سعر كرتونة البيض الأحمر داخل المزارع المختلفة بكل المحافظات تصل قيمتها لنحو 70 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلكين بين 73 و75 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

70 جنيها هو سعر طبق البيض الأبيض الذي يضم 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة، أما سعر طبق البيض الأحمر فيصا لـ 74 جنيهًا.

سعر البيض في المحال التجارية

وسجل اليوم السبت سعر كرتونة البيض الأبيض البالغ عددها 30 بيضة بين 80 و90 جنيهًا، وطبق البيض الأحمر البالغ عدده 30 بيضة بين 85 و105 جنيهات، وتختلف الأسعار من محال لأخر ومن منطقة لأخرى.