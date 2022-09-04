انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الدائري الإقليمي قرب بنها

تمكنت أجهزة «مرور الشرقية» من رفع آثار حادث انقلاب سيارة محملة بالبيض على الطريق الدائري الإقليمي في نطاق قرية السعديين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بالقرب من مدينة بنها، إذ انفجر إطار السيارة فجأة مما تسبب في انقلابها وحمولتها على الطريق وإصابة السائق بكدمات ونقله لمستشفى السعديين بمدينة منيا القمح.

أجهزة التحقيق بمحافظة الشرقية أمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه وسؤال قائد السيارة وطلب تحريات المباحث فيما تمكنت أجهزة محافظة الشرقية والمرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل كانت محملة بالبيض وإعادة الحركة المرورية بالمنطقة على الطريق الدائري الإقليمي لطبيعتها دون تأثير على حركة السفر والمواطنين.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم أحمد الخولي رئيس مباحث مركز منيا القمح بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي بنطاق قرية السعديين مركز منيا القمح ووجود مصاب.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة نقل الطريق الدائري الإقليمي

انتقلت الأجهزة المعنية على الفور وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبيض على الطريق الدائري الإقليمي في نطاق قرية السعديين مركز منيا القمح في محافظة الشرقية بالقرب من بنها في محافظة القليوبية مما تسبب في وقوع حمولتها بالكامل على الطريق وتسببت في تعطل الحركة المرورية جزئيا في المنطقة حتى قامت أجهزة المرور برفع السيارة والحمولة وأعادت حالة الطريق لطبيعتها دون تأثير على حركة المواطنين.

معاينة حادث انقلاب سيارة الدائري الإقليمي

وكشفت المعاينة أن الحادث أسفر عن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبيض مما أسفر عن إصابة قائدها بإصابات خفيفة وكدمات وتم نقله لمستشفى منيا القمح للعلاج وتبين أن السبب هو انفجار إطار السيارة أثناء مروره بالطريق الدائري الإقليمي مما تسبب في انقلاب السيارة ووقوع كميات كبيرة من كراتين البيض على الطريق وتكسيرها.

وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت الاستعلام عن السائق لسؤاله وطلب تحريات المباحث بشأن الواقعة.