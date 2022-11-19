«التعليم» تحذر المديريات: ممنوع النشر والاجتماعات على وسائل التواصل الاجتماعي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنها في إطار تأمين البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، والحفاظ على سريتها، وعدم اختراقها، يتعين على جميع الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، وكل الجهات والهيئات التابعة لها والمديريات التعليمية الالتزام.

الامتناع عن إجراء اجتماعات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الرسمي للمديريات التعليمية، بعدم تداول أية بيانات أو تقارير أو مكاتبات تتعلق بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا الامتناع عن إجراء اجتماعات تتعلق بموضوعات بها درجة سرية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حفاظاً على أمن المعلومات.