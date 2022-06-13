قرار هام من التعليم بشأن «بوكليت» امتحانات الثانوية العامة.. اختصار الكود

تساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حول الكود الخاص بـ«بوكليت» الأسئلة وكيفية تعامل الطالب معه، وسط مخاوف من تدوينه بشكل خاطئ في كراسة الإجابة «البابل شيت»، حيث كان في امتحانات العام الماضي ستة أرقام، ما أثار ارتباك الطلاب.

اختصار كود بوكليت الثانوية العامة لثلاثة أرقام

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنّ كل كراسة أسئلة بوكليت، عليها كود خاص بها، وفي كل سنة كان الكود عبارة عن ستة أرقام، وبعض الطلاب كانوا يرتبكون عند كتابته على «البابل شيت»، لكن تم اختصاره هذا العام ليكون ثلاثة أرقام فقط، لتسهيل مهمة نقله من البوكليت للبابل شيت دون أخطاء.

الكود والتصحيح الالكتروني

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أهمية نقل نفس رقم كود بوكليت الأسئلة إلى البابل شيت، ترتبط بأن التصحيح الإلكتروني يكون على حسب نموذج الأسئلة، فهناك أربعة نماذج في كل لجنة، «نموذج أ، نموذج ب، نموذج ج، نموذج د»، وبالتالي فإن كل نموذج من الأسئلة له نموذج خاص بالإجابة.

مسموح بكتابة الكود بأي لغة

وأوضح المصدر، أن الطالب يجب أن ينقل رقم نموذج الأسئلة في ورقة البابل شيت، وينقل معه رقم كود ورقة الأسئلة، بحيث يتم تصحيح البابل شيت الخاص بالطالب، بنفس نموذج الإجابة الخاصة بورقة الأسئلة، فمثلا، السؤال الأول في «نموذج أ»، إجابته في البابل شيت الدائرة رقم «ج»، و«نموذج ب»، إجابته في البابل شيت رقم «د»، وهنا تأتي أهمية أن يكون كود ورقة الأسئلة مطابق للكود المنقول إلى البابل شيت، حتى لا تحدث أخطاء في التصحيح أو يتعرض الطالب لظلم.

ولفت إلى أن هذه التعليمات سيتم شرحها للطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، حتى لا يُخطئ أي طالب منهم أو ينسى كتابة الكود، حتى لا تكون هناك مشكلة في التصحيح الإلكتروني.