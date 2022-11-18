وجِّه بمد عقود الـ«36 ألف معلم» يا وزير التعليم

أعلنت وزارة «التعليم» سابقاً عن مسابقة لاختيار «36 ألف معلم»، وأقامت اختبارات أرهقت جيوب المتقدمين، وتم قبولهم بموجب علاقة عمل تعاقدية بين المعلمين والوزارة.. وتسلَّم المعلمون المتعاقدون مهام عملهم بالمدارس، وتقاضوا رواتب استقطعت منها الأعباء المالية المقررة، أسوة بزملائهم المعينين كالضرائب والتأمينات وغيرهما.

وفجأة أعلنت الوزارة إنهاء عقود المتعاقدين «بعد شهرين من تسلُّم العمل»، وتبع ذلك وعود على لسان وزير التعليم السابق الدكتور طارق شوقى، ونائبه بـ«أولوية التعيين لمتعاقدى الـ36 ألف معلم» فى أقرب فرصة.

وعليه.. نناشد د. رضا حجازى، وزير التعليم، ضم الـ«36 ألف معلم» للعام الدراسى المقبل، ومزاولة عملهم، حفاظاً على أسرهم، وجعلهم أولوية فى سد العجز بالمدارس، قبل قبول أى تعاقدات جديدة.

عبدالفضيل إسماعيل عبدالسلام عطية

مدرسة أم دينار الابتدائية - منشأة القناطر بالجيزة