كريس هيمسورث يكشف عن تفاصيل إصابته بمرض ألزهايمر: لن أعتزل التمثيل

كشف نجم هوليود كريس هيمسورث، خلال لقائه مع مجلة «vanity fair» الأمريكية، أن لديه أعراض مرض ألزهايمر، لذلك قرر الابتعاد عن التمثيل فترة، إذ أكد الأطباء أنه خلال الأشهر المقبلة، ممكن أن يصنف رسميًّا بإصابته بالمرض.

«كريس»: ليس لدي أي نية في الاعتزال حاليا

وأضاف «كريس» خلال لقائه، أنه «بعد إجراء التحاليل والفحوصات الدقيقة، اكتشف أن حمضه النووي يحتوي على نسختين من جين مرضي، وهذا يجعل فرصته في الإصابة بألزهايمر 10 أضعاف من متوسط الشخص العادي، وهذا ما جعله يأخد قرار الحصول علي قسط من الراحة، والابتعاد عن الأعمال الفنية بمجرد الانتهاء من ارتباطاته الحالية، ليحصل على بعض الوقت لقضاءه مع أسرته وأطفاله».

وتابع «كريس»: ليس لدي أي نية في الاعتزال حاليا، وإنما إعادة حسابات لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية من مرض ألزهايمر، مثل النوم، والحصول على قسط من الراحة، أي إعادة حسابات».

معلومات عن كريس هيسمورث

وُلد هيمسورث في 11 أغسطس عام 1983 في ملبورن، بدأ حياته الفنية خلال الظهور في العديد من المسلسلات التليفزيونية عام 2002، إذ لعب دور البطولة في حلقتين من المسلسل التليفزيوني الخيالي «جينيفر جونز»، بدور الملك «آرثر»، إضافة إلى ظهوره في مسلسل «نيبر: سوب أوبرا»، وحلقة واحدة من «مارشل لو»، وبرز في دور كيم هايد في المسلسل التليفزيوني الأسترالي «هوم آند أويي»، قبل أن يبدأ حياته المهنية في السينما في هوليوود من خلال مشاركته في أجزاء من فيلم الخيال العلمي «ستار تريك».

وتزوج «كريس»، من الممثلة الإسبانية إيلسا باتاكي في عام 2010، ولدى الثنائي ثلاثة أطفال، وهم أنديا روز، وتوأم ولدين ساشا وترستان.