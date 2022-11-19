سبب تفكير ‎كريس هيمسورث في الابتعاد عن الوسط الفني.. مرض وراثي يطارده

تصدر النجم العالمي ‎كريس هيمسورث محركات البحث على موقع «جوجل»، بعدما تحدث عن تفكيره في الابتعاد عن التمثيل والوسط الفني، وذلك بعد إعلانه عن وجود استعداد وراثي لإصابته بمرض ألزهايمر خلال الفترة الماضية.

كريس هيمسورث يعلن سبب ابتعاده عن الفن

وقال كريس هيمسورث، إنه يخطط لأخذ إجازة طويلة بمجرد اختتام جولته الإعلامية لسلسلة «Limitless» التي تقدمها منصة «Disney +»، وأن يتوقف عن التمثيل بسبب إصابته بمرض ألزهايمر، حسبما قال في تصريحات لمجلة «vanity fair».

وأوضح «هيمسورث» أن سبب توقفه عن التمثيل خلال الفترة المقبلة سيكون لمرض ألزهايمر، وأن السبب اكتشافه لاستعداد إصابته بمرض ألزهايمر حينما التقى بطبيب وخضع لفحوصات دقيقة، أثبتت أن لديه استعدادًا وراثيًا للإصابة بمرض ألزهايمر في أثناء تصويره «Limitless».

معلومات عن كريس هيمسوورث

وكريس هيمسوورث ممثل أسترالي من مواليد 11 أغسطس 1983، حقق النجومية وبرز في دور كيم هايد في المسلسل التلفزيوني الأسترالي «هوم آند أويي»، قبل أن يبدأ حياته المهنية في السينما في هوليوود، من خلال مشاركته في أجزاء من فيلم الخيال العلمي والإثارة «ستار تريك» 2009.

واصل هيمسورث دور البطولة في فيلم «سنو وايت آند هانتسمان» 2012، وفيلم الحرب «ريد داون» 2012، وأفلام الإثارة «بلاك هات» 2015، ومسلسل السيرة الذاتية «إن ذا هارت أوف ذا سي» 2015، والكوميديا «غوستباسترز» 2016، وسلسلة أفلام «مين إن بلاك إنترناشيونال» 2019.

وتشمل أدواره المشهورة للغاية فيلم الرعب الكوميدي «ذا كابين إن ذا وودز» 2012، وفيلم السيرة الرياضية «راش» 2013، الذي مثّل فيه دور جيمس هانت.

أما أعظم نجاحات هيمسورث التجارية فكانت مع شركة مارفل، بدايةً من لعب دور «ثور» (2011)، ولاحقًا «إفينجرز إيند غيم» (2019)، ما جعله أحد الممثلين الرائدين والأعلى أجرًا في العالم.