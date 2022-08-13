نجوم في هوليود يتجنبون مشاهدة أنفسهم على الشاشة.. «جوني ديب ليس بمفرده»

بالرغم من النجاحات المدوية والشهرة الواسعة والنجومية التي تتخطى حدود الزمان والمكان، إلا أن عددًا كبيرًا من مشاهير هوليود يتجنبون بالقدر الكافي مشاهدة أي من أعمالهم الفنية، حتى لو حظيت غالبيتها بجوائز الأوسكار وجولدن جلوب.

ويحرص عدد كبير من نجوم العالم، التأكيد على أنهم لا يفضلون مشاهدة أنفسهم في الأفلام السينمائية التي يشاركون فيها، وترصد «الوطن» أبرز هؤلاء النجوم، الذين كشفوا في لقاءات تليفزيونية أمريكية وتصريحات إعلامية نشر غالبيتها في موقع IMDB، أسباب امتناعهم ومحاولاتهم تجنب مشاهدة ما قدموه من تمثيل داخل الأعمال الفنية.

جوني ديب

على مدار لقاءات وبرامج تليفزيونية متباعدة، قال جوني ديب إنه من الممثلين الذين لا يرغبون في مشاهدة أنفسهم على الشاشة، وأنه بمجرد الانتهاء من تصوير الفيلم لم يعد الأمر يعنيه، وذلك حسب تصريحاته في برنامج show with david letterman.

خواكين فينيكس

وعبّر نجم هوليود، الحائز على الأوسكار خواكين فينيكس، إنه من النجوم الذين لا يفضلون مشاهدة أدائهم على الشاشة، أو كيف تراه الكاميرا، هو يستمتع فقط بالتمثيل، وأن من بين كل الأعمال التي قدمها لم ير منها سوى عملين أو أكثر فقط.

آل باتشينو

واعتاد آل باتشينو، الذي يعد أحد أساطير هوليود، رؤية أفلامه مرة واحدة، ولا يسعى لرؤيتها مجددًا، بزعم أنها إذا كانت جيدة أوالعكس فالأمر برمته قد حدث، ولن تفيد السعادة أوالغضب ولن تغير من الفيلم، ووصف نفسه بأنه مجرد ممثل يسعى للحصول على دور.

توم هانكس

وفي إحدى المقابلات قال توم هانكس، إنه يتجنب مشاهدة نفسه في أفلامه، معتبرًا إياها أمرًا خاطئًا لا تفيد الفنان، لأن الأمر سيجعله حريصًا على عدم المجازفة والوقوع في الأخطاء.

روبرت دي نيرو

ومن التصريحات الغريبة التي أطلقها روبرت دي نيرو، إنه لا يشاهد نفسه على الشاشة، لأنه يشعر بالنوم أثناء ذلك، وتأكيده أنه ليس من عشاق رؤية نفسه وهو يمثل في الأفلام.