ابنة سعيد صالح تكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها

كشفت هند سعيد صالح، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها.

وكتبت هند سعيد صالح قائلة: «بابا الله يرحمه في آخر كام سنة من حياته، اشتغل فيهم مسرح، كان بيوصل المسرح بعد المغرب بشوية، لأنه كان بيحب المسرح كمكان أكتر من أنه رايح يشتغل.. وكان لما العشاء بيأذن، كان بينادي فنانين على عمال على مساعدين مخرج، ويقفوا كلهم يصلوا العشاء جماعة على خشبة المسرح».

وأضافت قائلة:الخشبة اللى ممكن تكون من وجهة نظر البعض مش مكان مناسب للصلاةلكن اللى عايز يصلى بيصلى فى أى مكان لأن ده فرض عليه و اللى اشتغل مع بابا مسرح ممكن يأكد كلامى ده.

سعيد صالح

ورحل عن عالمنا الفنان سعيد صالح، في الأول من أغسطس 2014، إثر أزمة قلبية حادة، وتم دفنه في مسقط رأسه بقرية ميجيريا بالمنوفية، وكان بدء معاناته مع المرض عام 2005، إذ تعرض لآلام حادة في القلب بسبب ضيق في ثلاثة شرايين.

وولد سعيد صالح في 31 يوليو 1940 بقرية «مجيريا» مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حصل على ليسانس الآداب عام 1960، عمل في مسرح التلفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية، اشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته،كما شكل دويتو فني مع الفنان عادل إمام.