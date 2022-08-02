ألحان في حياة سعيد صالح «المطرب».. شارك كبار الشعراء وغنى له محمد محي

لا يعلم كثير من عشاق النجم الراحل سعيد صالح، سوى الكوميديان الكبير «مرسي ابن الملعم الزناتي» و«سلطان السكري» وغيرها من الشخصيات المضحكة التي أحبها الجمهور، ويجهل الكثيرون جانب آخر من حياة النجم الراحل الذي يحل اليوم أول أغسطس ذكرى وفاته.

سعيد صالح المطرب والملحن

عشق الفنان سعيد صالح، الغناء والتلحين، بجانب حبه للتمثيل، بل وذكر في بعض اللقاءات التليفزيونية له أنه أحب الغناء أكثر من التمثيل، إذ شارك بعد خروجه من السجن بعدد من الألحان لكبار الشعار من بينهم صلاح جاهين، أحمد فؤاد نجم وفؤاد حداد.

مشاركات سعيد صالح مع أحمد فؤاد نجم وبيرم التونسي

ومن بين المسرحيات التي قدمها الفنان سعيد صالح كانت بعض أغنياتها الاستعراضية من كلمات وألحان النجم الراحل، من بينها «أنا اتلهيت» في مسرحيته «كعبلون»، والتي كانت كلمات بيرم التونسي، ولحنها سعيد صالح.

وفي المسرحية نفسها قدّم سعيد صالح، أغنية «ممنوع من السفر» والتي كانت جزء من قصيدة للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، ولحنها «صالح» وغناها ضمن أحداث المسرحية التي عُرضت أمام الجمهور عام 1985.

أغنية لـ محمد محي من ألحان سعيد صالح

وغنى سعيد صالح، من كلمات فؤاد حداد، أغنية «بلبل على الشجر» خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، بعد أن لحنها «صالح» على طريقته، بينما غنى المطرب محمد محى، أغنية من ألحان النجم الراحل، بعنوان «أنا اتلهيت».

فشل سعيد صالح في اختبارات نقابة الموسيقيين

وخلال الثمانينيات، قرر سعيد صالح الذهاب لنقابة الموسيقيين للحصول على عضويتها، لكنه فشل في اجتياز الاختبار، بحسب ما رواه الموسيقار حلمي بكر، الذي كان ضمن لجنة التحكيم وقتها، ورفض إجازة صوت «صالح»، معتبرًا إياه مؤديًا وليس مغنيًا أو مطربًا، فضلا عن أنه ملحن سماعي، ولا يكتب نوتة.

وتوفي سعيد صالح، في 1 أغسطس عام 2014، عن عمر ناهز 76 عاما، وبعد معاناة طويلة مع المرض نتيجة أزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى.