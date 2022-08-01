أرملة سعيد صالح تنشر صورته بالمصحف في ذكرى وفاته: ربنا يرحم أمواتنا

نعت الفنانة شيماء فرغلي، زوجها الفنان الراحل سعيد صالح في ذكرى وفاته الثامنة التي توافق اليوم، إذ رحل عن عالمنا يوم 1 أغسطس عام 2014، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت شيماء فرغلي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفنان سعيد صالح، وهو يجلس في غرفته ويقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، مُعلقة عليها بقولها: «اليوم ذكرى وفاتك.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يا رب.. ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين».

تاريخ الميلاد الحقيقي لـ سعيد صالح

ومن جهتها، كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان سعيد صالح، تاريخ الميلاد الحقيقي للفنان الراحل، في ظل التواريخ المغلوطة والمنسوبة له، مؤكدة أنّها عارية تمامًا الصحة، إذ أنه من مواليد 31 يوليو عام 1940، قائلة: «ربنا يسعدك فى جنته يا حبيبى».

تفاصيل غياب الفنانين في جنازة سعيد صالح

يذكر أنّ جنازة الفنان سعيد صالح، خرجت من مسجد مستشفى «القوات المسلحة» في المعادي، وسط غياب شبه تام للفنانين، حيث لم يحضر الصلاة على جثمان الراحل آنذاك، إلا كل من الفنانين سامح الصريطي، وكيل أول نقابة المهن التمثيلية الأسبق، والفنان منير مكرم، وعهدى صادق، وبعدها تم دفن جثمان الفنان الراحل فى مقابر الأسرة بقريته فى مركز أشمون بالمنوفية.

وكانت آخر أعمال الفنان سعيد صالح السينمائية، من خلال فيلم «زهايمر»، عام 2010، والذي حل فيه ضيف شرف، حيث خطف أنظار الجمهور بمجرد ظهوره في مشهد وحيد مع الفنان عادل إمام.