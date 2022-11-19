حفيدة زكي رستم لـ«الوطن»: محمد سلطان تنبأ بوفاته قبلها بثلاثة أيام

كشفت حفيدة زكي رستم، المقربة للموسيقار محمد سلطان في أيامه الأخيرة، مفاجأة للجميع، وذلك خلال حضورها عزاء الراحل، المقام بمسجد الحامدية الشاذلية، في منطقة المهندسين.

وقالت حفيدة زكي رستم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الموسيقار محمد سلطان، كان يشعر بأنه سيموت قبلها بثلاثة أيام، حيث قال لهم «أنا هموت اليومين دول».

حضور عزاء الموسيقار محمد سلطان

وحضر عزاء الموسيقار محمد سلطان عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من أبرزهم هاني شاكر، والفنان مصطفي نقيب المهن الموسيقية، حلمي عبد الباقي، منصور هندي، علاء عامر، نادية مصطفي، انوشكا.