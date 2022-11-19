تقارير: ميسي يواصل الغياب عن تدريبات الأرجنتين قبل كأس العالم 2022

واصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، غيابه عن مران التانجو، لليوم الثاني على التوالي، قبل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة «TYC» الأرجنتينية، أن ميسي واصل الغياب عن تدريبات الأرجنتين الجماعية، ليثير الشكوك قبل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

ميسي يتدرب بشكل منفرد في مران الأرجنتين

وتدرب ميسي بشكل منفرد خلال مران راقصي التانجو، وغاب عن تدريبات الأرجنتين لليوم الثاني على التوالي.

ميسي قائد الأرجنتين

وأشار التقرير إلى أن تدريب ميسي منفردا كان إجراءً احترازيا فقط، لأنه لعب 90 دقيقة في المباراة الودية يوم الأربعاء الماضي ضد الإمارات والتي انتهت بفوز رفاق ميسي بخماسية.

وشدد التقرير على أن ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، عمل على تغيير طريقة لعب التانجو، تحسبًا لغياب ميسي عن المباراة الأولى أمام السعودية.

وواصل أن مدرب راقصي التانجو جرَّب بابو جوميز في مكانه، وكذلك ألكسيس ماك أليستر في الناحية الأخرى.

وكان ميسي قد غاب عن تدريبات الأرجنتين بالأمس الجمعة، في أولى تدريبات التانجو في العاصمة القطرية الدوحة.