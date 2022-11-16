شوبير يوجه رسالة لـ إبراهيم نور الدين بسبب ميسي: «بلاش تاخد اللقطة»

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، قبل ساعات من إدارة مباراة الأرجنتين والإمارات الودية، المقرر لها اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات منتخب التانجو لخوض فعاليات كأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق يوم 20 من الشهر الجاري.

وقال «شوبير» عبر برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «حكمنا المصري إبراهيم نور الدين هو حكم مباراة الإمارات والأرجنتين الودية، وأنا عايز أقوله نصيحة قبل المباراة بلاش تدي ليونيل ميسي بطاقة حمراء، بلاش تاخد اللقطة وتعمل شو».

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