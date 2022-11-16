رئيس التحرير

أحمد الخطيب

شوبير يوجه رسالة لـ إبراهيم نور الدين بسبب ميسي: «بلاش تاخد اللقطة»

كتب:

الوطن
06:15 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
أحمد شوبير

أحمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، قبل ساعات من إدارة مباراة الأرجنتين والإمارات الودية، المقرر لها اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات منتخب التانجو لخوض فعاليات كأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق يوم 20 من الشهر الجاري.

وقال «شوبير» عبر برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «حكمنا المصري إبراهيم نور الدين هو حكم مباراة الإمارات والأرجنتين الودية، وأنا عايز أقوله نصيحة قبل المباراة بلاش تدي ليونيل ميسي بطاقة حمراء، بلاش تاخد اللقطة وتعمل شو».

لمعرفة المزيد اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

شوبير: شخصية بركات «الحاسمة» أنهت أزمة ميكالي والحضري

شوبير: حراس مرمى الزمالك خارج حسابات فيتوريا في معسكر نوفمبر

شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

شوبير يفجّر مفاجأة: محمد صبحي يقترب من حراسة مرمى الزمالك على حساب عواد

شوبير يكشف موقف مشاركة برونو سافيو من مواجهة الداخلية في الدوري
بقلم الوطن