تشكيل اللجنة العليا لانتخابات اتحادات الطلاب في جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحادات طلاب الجامعة للعام الجامعي 2022-2023، والمقرر بدء فعالياتها اعتبارا من الخميس المقبل 24 نوفمبر.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على أعمال الانتخابات، وعضوية كل من الدكتورة ولاء أنيس وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم و الطلاب والدكتور تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة وؤيهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين مساعد قطاع شؤون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب و محمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية و الطلاب مصطفى محمود السيد الفرقة الرابعة كلية الحقوق و الطالبة مدير إسماعيل بكر الفرقة الثالثة كلية التجارة.

إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر

ومن المقرر فتح باب الترشح لـ انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة وسحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 24 من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن إعلان الكشوف المبدئية الأحد 27 نوفمبر، ثم يليه تلقي الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات بمختلف كليات جامعة عين شمس في الرابع من ديسمبر.

انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات 8 ديسمبر

كما يتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات في السادس من ديسمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد و نائبه على مستوى الكليات يوم السابع من ديسمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة في الثامن من ديسمبر 2022.

من الجدير بالذكر أن أعمال الانتخابات تقام للعام الثالث على التوالي بمقر اللجنة العليا للانتخابات بالمدينة الجامعية طلبة.