جامعة عين شمس لـ أعضاء هيئة التدريس: يجب نشر التوعية بين الطلاب بالمخاطر الإلكترونية

حددت مدونة الأخلاقيات الجامعية التي أعلنت عنها جامعة عين شمس عبر موقعها الرسمي، أخلاقيات عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة في منظومة التعليم الإلكتروني، وأولها احترام القيم المهنية كالصدق والعدالة والشفافية والمسئولية والمساءلة واحترام النظام والخصوصية، واحترام القواعد الأخلاقية في التعامل مع جميع أطارف العملية التعليمية ومع الموارد والمصادر الإلكترونية، ونشر التوعية بين الطلاب بالمخاطر الإلكترونية التي قد تظهر في العالم الافتراضي وفي بيئة التعلم الإلكتروني.

تقديم التغذية الراجعة حول الواجبات وحلقات النقاش

كما شددت شددت الجامعة، على ضرورة نشر الوعي بالدور الأخلاقي للطلاب في بيئة التعلم الإلكتروني، والتمسك بالقيم التي تتناسب مع الأدوار المسندة إليه في التعلم الإلكتروني، والتي تنظم سلوكه وتحافظ على قدسية مهنةعضو هيئة تدريس التعلم الإلكتروني ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، والتواصل الفعال مع الطلاب من خلال الساعات المحددة لحلقات النقاش في المنتديات والمقابلات الإلكترونية وتقديم التغذية الراجعة لهم حول الواجبات وحلقات النقاش في المنتديات بصدق وأمانة.

واشتملت مدونة الأخلاقيات الجامعية، على ضرورة تقديم الدعم اللازم للطلاب وفق احتياجاتهم المختلفة وتشجيعهم على التعلم الذاتي، والتعامل مع الطلاب بعدالة وتوفير المناخ التعليمي الملائم لهم صحياً ونفسياً، واحترام المعتقدات الدينية والفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته في النقاشات والتعلقيات وفي محتوى المقرر الإلكتروني، و-منع التشهير والخلافات الشخصية في الحوار وعدم نشر التعلقيات المسيئة بين عضو هيئة التدريس والطلاب أو بين الطلاب وبعضهم البعض.

حظر خطابات العنصرية أو الكراهية

وأكدت على ضرورة التعبير عن الرأي دون المساس بالأخرين، وتقبل الرأي الأخر واخترام وجهات النظر المختلفة، وعدم نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات غير لائقة أو محرجة للزملاء أو الطلاب، وحظر خطابات العنصرية أو الكراهية أو الاتهامات الباطلة والتشهير أو السخرية والابتزاز أو التحالف ضد الأخرين، وتجنب استخدام لغة غير لائقة أو غير مقبولة أخلاقياً واجتماعياً في المخاطبات الشفهية أو المكتوبة في البيئة الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة.