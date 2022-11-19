«خضرها واحميها».. مبادرة بـ«تعليم الإسكندرية» للتوعية بمخاطر تغير المناخ

شهد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم السبت، مبادرة «خضّرها واحميها» بإدارة المنتزه أول، وذلك لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة ومدى تأثير التغيرات المناخية، وهي إحدى المبادرات البيئية المتزامنة مع قمة المناخ، فيما تستمر المبادرة لوعي الطلاب بالتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

وقال مدير تعليم الإسكندرية، إن المبادرة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية ومخاطرها وكيفية المحافظة على البيئة تزامُنًـا مع استضافة مصر للمؤتمر المناخ العالمي COP27 بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل مبادرة خضرها واحميها

وأكد «أبو زيد» في بيان، على هامش المبادرة، أنّ المبادرة جرى تفعيلها بمدارس الإدارة على مدار شهرين، تضمنت تفعيل الإذاعة المدرسية وعمل ندوات وورش عمل للمعلمين والطلبة عن التغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي للطلاب وترشيد الاستهلاك، وذلك تزامنا مع التغيرات المناخية التي تهدد حياة الإنسان على الأرض.

وأوضح أنه جرى ربط الحدث مع الكتب الدورية التي تؤكد دور مسرحة المناهج في تحقيق متعة التعلم وعامل لجذب الطلاب للمدرسة، وتقوم المبادرة على محورين وهما التغيرات المناخية عبر العصور الماضى والحاضر والمستقبل، والتنمية المستدامة والمشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التغيرات المناخية.

فعاليات المبادرة

بدأت مراسم اليوم بعرض رياضي لطلاب مدرسة الرأس السوداء الصناعية العسكرية والسلام الوطني والقرآن الكريم وعروض مسرحية بعنوان «مصر أحلى 2030 كوكب تاني، القرية المصرية والتغيرات المناخية، فينيسيا الشرق، قضية العصر، سلوك الإنسان والبيئة، الكوكب الأخضر، بيئتنا حياة، ومسرح عرائس التغيرات المناخية بين الماضي والحاضر، ومناخنا عبر العصور»، وأغنية واستعراض حماة البيئة الخضراء.