الأميرة دانا فراس لـ«القاهرة الإخبارية»: التغيرات المناخية تؤثر على الآثار

أشادت الأميرة الأردنية دانا فراس سفيرة اليونيسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، والرئيس المشارك لشبكة التراث المناخي واللجنة التوجيهية للثقافة، بوعي الحكومة المصرية وما قدمته من مبادرات لإدراج التراث الثقافي في أجندة التغيرات المناخية، بمؤتمر قادة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ.

هناك علاقة بين التغيرات المناخية والتراث الثقافي من جهتين

وأوضحت خلال لقائها مع مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك علاقة بين التراث الثقافي والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن هذه العلاقة من جهتين أحدهم تأثير التغيرات المناخية على التراث الثقافي ودوره في ايجاد حلول لموضوع التغير المناخي من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن المواقع الأثرية تتأثر بسبب تغير المناخ وعوامل التعرية وارتفاع درجة الحرارة والأمطار غير المعتادة والتي تؤثر على المعالم الأثرية والتراثية.

التغيرات المناخية تؤثر على مواسم الزراعة

وضربت الأميرة دانا فراس المثل بدول مصر والأردن والتي تتكلف الكثير لمواجهة أثر التغيرات المناخية على التراث الثقافي لافتة إلى أنها تحتاج لاعادة تأهيل المواقع للمحافظة عليها.

ولفتت إلى الآثار التي تخلفها التغيرات المناخية على المساحات العاملة والتي تغير علاقات الناس بالأرض، وتؤثر على مواسم الزراعة وتٌفقد المجتمعات جزء من تراثها مما يجبرها على النزوح والهجرة ونشر الفقر.