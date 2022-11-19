أستاذ طرق: الاختناقات المرورية تُسهم في التغيرات المناخية وتزيد من الانبعاثات

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الطرق تؤثر على التغيرات المناخية، وعند وجود اختناقات مرورية تزداد الانبعاثات الغازية الناتجة من هذه المركبات تؤثر سلبًا على جودة الهواء وتساهم سلبي في ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم.

ولفت إلى أن مصر اتجهت بشكل عام إلى النقل الأخضر من خلال استخدام الطاقة النظيفة في مشروعات كثيرة تتم حاليًا، كقطار الكهرباء الذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه، إلى جانب أتوبيسات النقل السريع التي تعمل بالكهرباء.

الدولة حسنت خدمة النقل العام والجماعي داخل المدن

وتابع، «مهدي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أننا شهدنا السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، فضلًا عن التشجيع على العجل واستخدام الوسائل غير الملوثة للبيئة وتؤثر سلبًا على صحة المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة حسنت خدمة النقل العام والجماعي داخل المدن، وبالتالي أصبح لدينا وسائل نقل ذات جودة ومصداقية ورفاهية تجتذب شريحة من مالكي السيارات.

المواطنين يجدون صعوبة في عملية التحرك والنقل

وأشار أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى أن المدن الجديدة كانت لا تعتمد على نفسها ودائمًا تكون مرتبطة بالمدن القديمة المتواجدة، لذلك كان يجد المواطن صعوبة في عملية التحرك والنقل، وهذه الإشكالية اهتمت بها الدولة لتحقيق التكاملية بالمدينة من خلال وسائل النقل العام والجماعي وإنشاء شبكات ومحاور الطرق وتوسيعها.