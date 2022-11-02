صندوق التنمية الحضرية: تطوير 20 سوقا عشوائيا للقضاء على المناطق غير الآمنة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، عن أنّ العمل جار لتطوير نحو 20 سوقا عشوائيا على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار مشروع تطوير الأسواق العشوائية، ضمن خطة الدولة للقضاء على الأماكن العشوائية وغير الآمنة.

تطوير الأسواق العشوائية

وقال رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه جرى اختيار الأسواق العشوائية لتطويرها، وفقا لخطورتها، حيث جرى الانتهاء من تطوير 20 سوقا عشوائيا أخرى مؤخرا، داخل عدد من المحافظات.

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أنّ عدد الأسواق العشوائية التي تم حصرها من قبل الصندوق على مستوى محافظات الجمهورية، بلغ 1105 أسواق، بإجمالي 306 وحدات نشاط، تنوعت بين «تجاري، وغذائي»، وغيرها من الأنشطة.

وأضاف «صديق» أنّه عند بداية العمل على مشروع تطوير الأسواق العشوائية، جرى تحديد أسباب ظهور الأسواق العشوائية، ونتجت عن هذه الخطة، اكتشاف عددًا من الأسباب الرئيسية، التي تتسبب في ظهور الأسواق العشوائية داخل المحافظات، منها: «الأمية، الهجرة الداخلية، الفقر، والبطالة».

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يضم عددا كبيرا من المحافظات على مستوى الجمهورية، منها «الأقصر، والقاهرة، والشرقية، والقليوبية، والمنيا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ودمياط، والوادي الجديد».

تطوير المناطق غير الآمنة

كما نوه رئيس الصندوق، بأنّ مشروع تطوير الأسواق العشوائية، واحدا من المشروعات الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة، وعلى رأسها مشروع تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، مشروع إعادة إحياة القاهرة التاريخية، إضافة إلى العمل بالمبادرة الرئاسية التي تستهدف تطوير عواصم المدن والمحافطات الكبرى.