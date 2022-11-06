رئيس «التنمية الحضرية»: نعمل على تطوير 10 آلاف فدان من المناطق غير الآمنة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ الصندوق يعمل خلال هذه الفترة على أكثر من مشروع، في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال توفير وحدات بديلة للسكان ضمن مشروعات الإسكان البديل، التي تنفذها على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسها حي الأسمرات، أرض الخيالة، وروضة السيدة.

الانتهاء من تطوير 4600 فدان

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، لـ«الوطن»، أنّ مشروع تطوير المناطق غير الآمنة، بمساحة إجمالية 10000 فدان، داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، من أهم المشروعات الجاري العمل عليها بنسبٍ متقدمة.

وأوضح «صديق»، أنّ من أبرز المناطق غير الآمنة الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة، منطقتي بولاق أبو العلا والخصوص، إضافة إلى عددٍ من المناطق داخل المحافظات: «بلقاس، الفيوم، الوادي الجديد، الدقهلية، دمياط، المنيا، السنبلاوين، شمال سيناء، والبحر الأحمر».

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ مساحة المناطق غير الآمنة التي حُصرت للعمل عليها تبلغ نحو 160 ألف فدان، بإجمالي 226 مدينة، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

بإجمالي 226 مدينة على مستوى محافظات الجمهورية

وأوضح «صديق»، أنّه جرى الانتهاء حتى الآن من تطوير 4600 فدان، بإجمالي 56 منطقة غير آمنة داخل عدد من المحافظات، وجارٍ العمل خلال هذه الفترة داخل أكثر من مشروع، منها إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتطوير حدائق الفسطاط، وتطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، ومشروع تطوير الأسواق العشوائية، وغيرها من المشروعات المختلفة داخل معظم محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ الهدف من مشروع تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة يتمثل في استغلال المناطق الفضاء المملوكة للدولة، واستخدامها مرة أخرى في مشروعات مختلفة، سواء سكنية أو غيرها من الأنشطة.