مصرع شاب إثر انفجار موقد غاز صغير في وجهه بالدقهلية

لقي شاب مصرعه بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، إثر انفجار موقد غاز صغير في وجهه في قرية «دموه» مركز دكرنس، مما تسبب في إحداث إصابات خطيرة به، وجرى نقله إلى مستشفى دكرنس العام، وحاول الأطباء هناك إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته وأودع بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية دموه على حادث الموت المفاجئ الذي لحق بالشاب إذ أنه من المشهود لهم بحسن الخلق بين أبناء قريته.

بلاغ بوفاة شاب في مستشفى دكرنس العام

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، ببلاغ إدارة تأمين المستشفيات بمستشفى دكرنس العام بوصول شاب مصاب ويدعى «محمود أحمد محمد العايدي» 27 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة، وبه إصابات خطيرة في الوجه والجانب الأيمن، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الطبية اللازمة له.

انفجار موقد غاز صغير

انتقل مأمور ومباحث مركز دكرنس إلى مستشفى دكرنس العام، وبالفحص تبين أن الشاب «محمود احمد محمد العايدي» 27 عاما، أصيب بجروح خطيرة من إثر انفجار موقد غاز صغير وإحداث عدة إصابات في الوجه والجانب الأيمن له.

وتبين نقل الشاب إلى المستشفى وبعد عمل الإسعافات الطبية له داخل قسم الاستقبال بمستشفى دكرنس العام توفي، وقرر الأطباء نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.