صاحب موسوعة كأس العالم يتحدث لـ«الوطن»: كرة القدم عنوان المتعة وراية البهجة

ساعات قليلة وتنطلق أكبر بطولة كرة القدم في العالم، إذ يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل بقاع الأرض، صافرة بدء مباراة قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء غدا الأحد على ستاد «البيت» بالدوحة، في افتتاح كأس العالم للكبار بكرة القدم قطر 2022، في نسخة تاريخية بكل المقاييس، إذ تقام لأول مرة في دولة عربية، فضلا عن توقيتها الذي يأتي في شهر نوفمبر، على غير العادة.

ولأن بطولة كأس العالم تتسم بالإثارة والمتعة دائما، فتتحول مع توالي مبارياتها ومنافساتها إلى لوحة فنية فريدة من نوعها، أو نص أدبي ممتع بسطوره الفاتنة، تتلامس مهارات اللاعبين دائما، مع أبيات الشعر أو فصول القصص، إذ يجد الكتاب والأدباء مادة ثرية للحديث عن الفنون المختلفة لأبرز نجوم المستطيل الأخضر في المنتخبات المختلفة، ولعل أبرزهم الكاتب الصحفي الدكتور ياسر ثابت، صاحب كتاب «موسوعة كأس العالم»، الذي يعد أحد أيقونات الكتب المتحدثة عن كرة القدم ومتعتها وتاريخها.

ولفرط جمال لعبة كرة القدم وإثارتها، تبدو كل مباراة كأنها قصيدة، إذ يتغنى الجمهور باللاعبين، ويستمتعون بتذكر التفاصيل الممتعة، فضلا عن المواقف الطريفة والمراوغات الأنيقة، والأهداف الرائعة أو المثيرة للجدل، بالإضافة إلى كوميديا الأخطاء، من تمريرات ضالة ومقطوعة كأنها كرة من الصوف، والبعض الآخر يبقى عنوان المتعة وراية البهجة.. هكذا يرى الدكتور ياسر ثابت مباريات كرة القدم.

مباريات كرة القدم تاريخ من المتعة والإثارة

قال «ثابت» في تصريحات لـ«الوطن»: «تحظى مباريات كرة القدم، بتاريخ حافل من المتعة والإثارة والتشويق، فضلا عن الأحداث الدرامية التالية للمباريات، من فرحة وبهجة وضحكات، يقابلها حزن وبكاء وألم، ولاعبون متألقون يسرقون قلوب الجماهير بشبكة الفراشات، بكل مهارة وأناقة، تعادل أو تزيد عن ما يقدمونه على البساط الأخضر، مثل ليونيل ميسي والظاهرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المشاركان في هذه النسخة رفقة منتخبي بلادهما».

ويوجد أكثر من سبب يدعو للاحتفاء والاحتفال بالدورة رقم 22 لنهائيات كأس العالم في قطر، فهي بطبيعة الحال، أول بطولة تقام على أرض عربية، بل وأول بطولة تُقام في منطقة الشرق الأوسط، كما أن البطولة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبًا، إذ من المنتظر أن يشارك 48 منتخبًا في نسخة 2026 المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، بحسب الدكتور ياسر ثاب.

أضف إلى ذلك أنها أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو أو يوليو، كما هو معتاد في الدورات السابقة، هذه المرة نحن على موعد مع نهائيات كأس العالم في الشتاء، لأول مرة، كذلك سيتم لعب البطولة في فترة زمنية أقل حوالي 29 يومًا.

غياب المنتخب الإيطالي عن مونديال قطر

وأوضح صاحب «موسوعة كأس العالم»، أن هذه البطولة، سيغيب عنها المنتخب الإيطالي، الذي سبق له الفوز بكأس العالم أربع مرات، وبطلة بطولة أمم أوروبا 2020، كما تم استبعاد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، مضيفا: «ربما يكون أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هو منتخبات البرازيل بقيادة نيمار، والأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وفرنسا بقيادة كيليان مبابي، وكذا منتخبات إسبانيا وهولندا وألمانيا».

ولفت «ثابت»، إلى أن المنافسة مفتوحة هذه المرة، والمفاجآت واردة، مع تقارب المستويات ورغبة المنتخبات الصغيرة في صنع المجد، في هذه البطولة التي يتابعها مليارات البشر سواء في الملعب أو عبر شاشات التليفزيون، والأهم هو أن الجمهور على موعد مع المتعة والإثارة والحماسة، مع كل مباراة وهدف في مونديال قطر 2022.