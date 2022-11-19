5 خدمات تقدمها مكاتب التموين في الغربية.. اعرفها

خدمات تقدمها مكاتب التموين التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، للمواطنين إذ يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الخدمات المتاحة من خلال مكاتب التموين، خاصة من المسجلين على منظومة الدعم التمويني ومن خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» تلك الخدمات.

خدمات داخل مكاتب التموين

وقال محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لـ «الوطن»، أن مكاتب التموين بالمدن والقرى داخل المحافظة، تقدم 5 خدمات للمواطنين، يمكن من خلالها إنهاء تلك الخدمات، وذالك تسهيلا عن المواطنين، بجانب الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.

5 خدمات تموينية

وجائت الخدمات المتاحة داخل مكاتب التموين والتجارة الداخلية بالغربية كالآتي:

1- عمل بطاقه تموينية تالفة أو مفقودة.

2- نقل بطاقة التموين من محافظة الغربية إلى محافظة أخرى.

3- فصل بطاقة الزوج عن والده وعمل أخرى منفردة.

4- إضافة الزوجة إلى بطاقة الزوج بشرط أن تكون مضافة إلى بطاقه والدها.

5- عمل بطاقة تموينية للمطلقة أو الأرملة وفصلها عن بطاقة الزوج.

يذكر أنه لا يتم عمل أي من تلك الطلبات إلا في وجود بطاقة تموينية.