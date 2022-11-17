إتاحة خدمة إضافة الأبناء لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية.. الشروط والخطوات

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الأبناء لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بشرط أن يكون الأفراد المراد ضمهم مدرج أسمائهم على سيستم منظومة الدعم، ومستفيدين على بطاقة تموينية أخرى، حتى قبول الطلب.

شروط إضافة الأبناء على بطاقة التموين

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خدمة ضم أفراد أسرتي المفعلة على بوابة مصر الرقمية يستطيع من خلالها صاحب بطاقة التموين أن يضم أبناؤه من البطاقة المدرجين عليها إلى بطاقته التموينية بشرط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد.

خطوات ضم أفراد الأسرة عبر بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية للتموين خطوات ضم أفراد الأسرة للبطاقة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تصفح رابط بوابة مصر الرقمية للتموين .

- اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.

- الضغط على ابدأ الخدمة.

- عرض أسماء الأفراد الموجودين على البطاقة.

- الضغط على أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

- الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

- إضافة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة المخصصة للاختيار.

- عرض البيانات التى تم إدخالها، مع إمكانية التعديل عليها بالضغط على أيقونة التعديل.

- الضغط على بند التالي.

- تتبع الطلب بالضغط على أيقونة تتبع الطلب.

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات التموينية بالمحافظات بقبول طلبات المواطنين حول بطاقات التموين، خاصة فيما يتعلق بطلبات إضافة المواليد لفحصها لحين صدور قرار رسمي بفتح الإضافة للأبناء على المقيدين على البطاقة.