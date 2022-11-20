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لطيفة: تقنيات عالمية في كليب «مربوحة» ليتماشى مع المونديال

كتب:

محمود الرفاعى
02:17 ص | الأحد 20 نوفمبر 2022
لطيفة

لطيفة

طرحت الفنانة لطيفة أحدث أعمالها الغنائية، وهي أغنية «مربوحة» التي تغنيها للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022، المقام بقطر بداية من يوم 20 نوفمبر الجاري.

تصوير في الإمارات

قالت لطيفة لـ«الوطن» إن أغنية مربوحة تم تصويرها في دولة الإمارات لدعم المنتخبات العربية لإذاعتها على القناة الناقلة للمونديال في قطر.

وأشارت لطيفة إلى أنها ارتدت الملابس الرياضية في كليب الأغنية لكي تتماشى مع أجواء الأغنية الرياضية.

أهدت لطيفة الأغنية للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، مؤكدة أن الأغنية تحتوي على موسيقى عالمية وتوزيع عالمي، إضافة إلى تقنيات عالمية في تصوير الكليب، بما يتناسب مع حجم الحدث الذي أعدت الأغنية من أجله.

برومو أغنية مربوحة

لطيفة كانت قد نشرت برومو الكليب وعلقت عليه: «نقدم أغنية بمواصفات عالمية تمثل الجمهور العربي وتعبر عنهم في الحدث الرياضى الأبرز عالميا».

أغنية مربوحة كلمات وألحان حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيمي، الذي قام بتصويرها في دبي خلال الأيام الماضية.

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