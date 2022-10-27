لطيفة تطرح أغنية «من بلدي» ضمن ألبومها الجديد 2022 عبر يوتيوب

طرحت النجمة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة «من بلدي»، ضمن آخر أغنيات ألبومها الجديد 2022، عبر قناة شركة روتانا بموقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح.

كلمات أغنية لطيفة الجديدة

تقول كلمات أغنية لطيفة الجديدة: «من بلدي بوصل سلاماتي لحبيبي اللي وهبته حياتي وعشاني أتغرب والغربة بسببها اتقلبت حساباتي، من بلدي بأقوله توحشني وهتفضل دايما توحشني وبرغم الأيام الصعبة بادعيلك يا حبيبي يوماتي وباقوله اشتقت لحكاوينا وسهرنا وليلنا وأغانيينا».

لطيفة تشارك في مهرجان منتدى أولادنا

كانت قدمت لطيفة مؤخرا أغنية بعنوان «حلوة الحياة» مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم خلال حفل افتتاح منتدى أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحازت على جائزة المنظمة لجوائز الموسيقى الأفريقية THE HEADIES، عن منطقة شمال أفريقيا إلى المطربة التونسية لطيفة، بعد أن قدمت «ميني ألبوم» على حساب الفنانة المغربية منال، والفنان محمد رمضان، نشرت منشورا فوزها بالجائزة، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

يذكر أن لطيفة كانت قد طرحت ألبوم لطيفة 2022 الذي تضمن 5 أغنيات جديدة لها قدمتها باللهجات المصرية والخليجية.