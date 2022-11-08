لطيفة تهدي أغنية «مربوحة» للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022

تستعد لطيفة لطرح أحدث أعمالها الغنائية، وهي أغنية «مربوحة» التي تغنيها للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر بداية من يوم 20 نوفمبر الجاري.

وصورت لطيفة أغنية مربوحة، بطريقة الفيديو كليب، تمهيدًا لإذاعتها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قنوات «بن سبورتس» الرياضية، كما تطرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد آخر من منصات الموسيقى العالمية.

تفاصيل إطلالة لطيفة في أغنية مربوحة

وظهرت لطيفة خلال برومو الكليب والذي طرحته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشكل رياضي يتناسب مع الأغنية، وارتدت ألوان مبهجة وملابس رياضية، تتلاءم مع الحدث الرياضي العالمي الذي أعدت الأغنية خصيصا من أجله، وكتبت لطيفة على البرومو: «مربوحة‬⁩ وانشالله انشالله يالعالي ‏مولانا يا الله معانا يا ربي، مربوحة‬⁩ لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير، تونس‬⁩، السعودية‬⁩، المغرب‬⁩، قطر‬⁩، ربنا يوفقكم وألف مبروك لقطر كأس العالم، وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي».

لطيفة: الأغنية تحتوي على موسيقى عالمية

قالت لطيفة إن أغنية مربوحة تم إعدادها خصيصا من أجل بطولة كأس العالم، وهي مهداة للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، موضحة أن الأغنية تحتوي على موسيقى عالمية وتوزيع عالمي، إضافة إلى تقنيات عالمية في تصوير الكليب، بما يتناسب مع حجم الحدث الذي أعدت الأغنية من أجله.

وأضافت لطيفة أنها فور طرح البرومو، تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة من الجمهور العربي، حتى في الدول غير المشاركة في كأس العالم، مؤكدة أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى حول العالم والأكثر انتشارًا، وهو ما جعلها تقرر أن تقدم الأغنية لجمهور كرة القدم حول العالم بأكمله، وبالأخص الجمهور العربي الذي تتحدث الأغنية بلهجته.

وأضافت «نقدم أغنية بمواصفات عالمية تمثل الجمهور العربي وتعبر عنهم في الحدث الرياضى الأبرز عالميا».

أغنية «مربوحة» كلمات وألحان حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيمي، الذي قام بتصويرها في دبي خلال الأيام الماضية.