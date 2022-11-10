لطيفة تحصد نصف مليون مشاهدة بأغنية «مربوحة» بعد طرحها بساعة

طرحت لطيفة أغنيتها الجديدة «مربوحة»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت رواجًا كبيرًا وإشادات واسعة فور طرحها، إذ حققت في الساعة الأولى فقط، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وتعد أغنية «مربوحة» إهداء من لطيفة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق 20 نوفمبر الجاري بدولة قطر، واختارت لطيفة أن تغني لمنتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب.

أغنية «مربوحة» كلمات وألحان حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيمي، الذي قام بتصويرها في دبي خلال الأيام الماضية.

وتقول كلمات أغنية مربوحة لـ لطيفة:-

مربوحة وإن شاء الله

إن شاء الله يا العالي

مولانا يا الله

معانا يا ربي

Allez allez allez vazy allez

Allez allez

والكورة في Filet

وظهرت لطيفة خلال الكليب والذي طرحته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشكل رياضي يتناسب مع الأغنية، وارتدت ألوان مبهجة وملابس رياضية، تتلاءم مع الحدث الرياضي العالمي الذي أعدت الأغنية خصيصا من أجله.