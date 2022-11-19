روجينا وأشرف زكي يؤديان مناسك العمرة رفقة ابنتهما (صور)

أدت الفنانة روجينا مناسك العمرة رفقة زوجها الفنان أشرف زكي وابنتها مريم، حسبما كشفت عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

ونشرت روجينا صوراً تجمعها بزوجها وابنتها من أمام الكعبة، وعلقت عليها بقولها: الحمد والشكر لله.

أشرف زكي مخرج مسرحية «الوش التاني» لـ منى زكي

وتواجد أشرف زكي في المملكة العربية السعودية لإخراج العرض المسرحي «الوش التاني» التي تقوم ببطولتها الفنانة منى زكي، وانطلقت أولى عروضها، قبل أيام، على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، وحمل العرض شعار «كامل العدد».

منى زكي سعيدة بعودتها للمسرح بعد انقطاع أعوام

وأعربت منى زكي عن سعادتها بعودتها إلى المسرح من جديد، وذلك بعد انقطاعها عنه لسنوات عدة بسبب انشغالها بالدراما التليفزيونية والسينما، حيث أعربت عن سعادتها بمقابلة الجمهور السعودي لأول مرة، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لصناع المسرحية قبل انطلاق العرض.

ويشارك في بطولة المسرحية أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبوليلة.