متحدث النيابة الإدارية يكشف لـ محمد الباز تفاصيل إحالة المتهمتين بتصوير جثمان نيرة أشرف للمحاكمة

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، تفاصيل إحالة مشرفة وممرضة للمحاكمة العاجلة، بعد قيامهما بتصوير جثمان نيرة أشرف ونشر فيديو لها بعد مقتلها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب إحالتهما للمحاكمة العاجلة

وقال سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «نتحدث عن الشق التأديبي للممرضات بوصفهن موظفات عموميات ويخضعن للنيابة الإدارية والتي تلقت بلاغًا بعد نشر فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لجثمان نيرة أشرف».

وأضاف: «نيابة المنصورة القسم الرابع تولت التحقيق حتى وصلنا للمصور والأسباب والتحقيق أخذ مجراه، حتى وصل للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأودعت الأوراق للمحاكمة التأديبية وما حدث استكمالا لإجراءات حبسهما لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه».

وأكد أن الأمر يشكل جريمة جنائية كاملة وهذا اختصاص النيابة العامة، أما النيابة الإدارية فدورها تحديد هل يصلحون للوظيفة العامة أم لا وهل يستحقون الفصل أم لا، لأن الفعل يشكِّل جريمة جنائية ومخالفة لكل القرارات الوزارية والعمل العام.

وأوضح أن العقوبة الجنائية لا تلغي عن التأديب وبوصفهم ممثلين عموم فالموظف اؤتمن على المعلومات الشخصية، والتي يتوجب على العامل أن يحفظها لأنه لا يمثل نفسه ولكن يمثل الدولة.

بيان النيابة الإدارية

وأكدت النيابة، في بيانها، أن سبب الإحالة على خلفية قيامهما بإفشاء سر من أسرار عملهما أؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًا لجثمان المتوفاة «نيرة أشرف» بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.