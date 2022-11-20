السفير المصري بلندن يشاهد «الضمة والبمبوطية» لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية

قدمت فرقة بورسعيد للفنون استعراضات منها «الضمة والبمبوطية والبحرية وإحنا البورسعيدية» وغيرها المعبرة عن التراث والفلكلور في مختلف محافظات مصر الشعبية التابعة لفرع ثقافة بورسعيد وذلك في أجواء مصرية خالصة في قلب العاصمة البريطانية لندن وبحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية في لندن والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي، وتحت إدارة دكتورة جيهان الملكي أولي عروضها لجمهور المكتب الثقافي المصري

بتغني لمين يا حمام

وقام بتصميم وتدريب الفرقة على الاستعراضات الفنان محمد صالح حيث بدأت الفرقة بالتراث البورسعيدي مثل الضمة والبمبوطية و البحرية وإحنا البورسعيدية ويا طير يا رمادي و بتغني لمين يا حمام و آه ياللي بجانب التحطيب و جاي من الصعيدي و البدوي والسيناوي والنوبي والفلاحي وسط حفاوة بالغة وإعجاب شديد من الحاضرين.

الملحق الثقافي بلندن استقبل الفرقة

وكانت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعلىمية بالمملكة المتحدة، في استقبال أعضاء الفرقة المشاركين بالحفل، واصطحبت الفرقة في جولة بالمكتب الثقافي.

وأكدت الدكتورة رشا كمال، على أهمية الحفل الذي ينظمه المكتب الثقافي في إطار الموسم الثقافي المصري بلندن، وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، حيث يمثل الفن الشعبي الناتج الفني الذي تمارسه، وتقوم به عامة الشعب ويكون هذا الفن صادرًا عن وجدانه وكذلك يكون فن معبرًا بشكل رئيسي عن ميراثه الفني والاجتماعي والثقافي.

كما ستقوم الفرقة بإحياء حفل آخر يوم الخميس المقبل، تحت رعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل.