مصر للطيران تشارك في النسخة 43 لبورصة لندن الدولية للسياحة WTM

تحت عنوان " مستقبل السفر يبدأ الآن " إنطلقت فعاليات الدورة ٤٣ لبورصة لندن الدولية للسياحة WTM London والتى انعقدت فى الفترة من ٧ إلى ٩ نوفمبر ٢٠٢٢ حيث شاركت مصر للطيران بالجناح المصري بالمعرض بحضور الأستاذ محمد فرحات رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ وائل الدمرداش مدير مكتب مصر للطيران بلندن.

وقد قام بافتتاح الجناح المصرى الأستاذ / أحمد عيسي وزير السياحة والأثار، ويعد WTM London من أكبر المعارض السياحية الدولية التي يشارك بها أهم المؤسسات السياحية حول العالم وأكبر منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول حيث يتيح الفرصة لتجمع أبرز شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم للتباحث و التشاور حول أخر مستجدات هذه الصناعة وكيفية إدراج أحدث النظم التكنولوجية بها.

هذا وقد قامت مصرللطيران بعقد لقاءات عمل مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر العالمية من أجل الترويج لأحدث برامجها وخدماتها خلال الفترة القادمة تنشيطآ للحركة السياحية الوافدة إلي مصر.

جدير بالذكر أن مصرللطيران تقوم بتسيير رحلتين يومياً صباحاً ومساءً إلى لندن، يتم تسيير الرحلة الصباحية بطائرة طراز B787-9 Dreamliner والتى تسع ٣٠٩ مقعدا وتتمتع بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل الراحة والرفاهية لتوفير رحلة ممتعة للعملاء بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية الأخرى مثل خدمة الإنترنت Wi-Fi وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز ، أما الرحلة المسائية فتسيرها مصرللطيران بطائرة طرازAirbus 320 NEO التي تسع ١٦ مقعداً بدرجة رجال الأعمال و١٢٦ مقعداً بالدرجة السياحية، كما أنها مزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الذاتية بجميع المقاعد وخدمة الإنترنت وخدمة التجوال على متن الطائرة.