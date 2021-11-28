محاكمة 3 بتهمة القتل الخطأ في «استعراضات عبدة الشيطان» بالدقهلية اليوم

تنظر محكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، محاكمة 3 شباب متهمين بقتل طالبة وإصابة أخرى في قرية أتميدة أثناء أحد الأفراح، وذلك خلال تقديمهم بعض الاستعراضات الغريبة والتي أطلق عليها الأهالي «استعراضات عبدة الشيطان».

واستخدم الشباب الثلاثة أسطوانات الإطفاء وهم عرايا بالجزء العلوي من أجسادهم، ما تسبب في حالة من الفزع بين الحضور، وخلال ذلك تطايرت طفاية حريق بسرعة كبيرة نحو المجني عليهما فأصيب إحداهما وتوفيت الأخرى متأثرة بإصاباتها.

إحالة 3 متهمين للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

وأحيل 3 متهمون إلى محكمة ميت غمر الجزئية، وهم «السعيد ا. ل.»، و«جمال م. م.»، محبوسان، و«هاني أ. ج.»، هارب، وذلك لأنهم بتاريخ 25 يونيو الماضي تسببوا خطأ في وفاة المجني عليها ميادة إيهاب مصطفى المرسي، بسبب إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق، والتي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها، محدثين إصابتها التي أودت بحياتها، وتمكنوا وقت الحادث من مساعدتها.

إصابة طالبة خلال استعراضات فرح أتميدة

كما تسبب الشباب الثلاثة في إصابة الطفلة المجني عليها نور وليد عوض أحمد، بعد استعراضهم بطفايات الحريق والتي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها ما أدى إلى إصابتها، كما أنهم حازوا أدوات «طفاية حريق» تستخدم في التعدي على الأشخاص.

يذكر أن عددا كبيرا من الشباب حاولوا تقديم استعراضات مستخدمين طفايات الحريق وأسطوانات البوتاجاز خلال الاستعداد لزفة منقولات الزوجية لعروسة، في قرية أتميدة مركز ميت غمر، إلا أن إحدى طفايات الحريق انطلقت صوب المجني عليها والمصابة، ولم تتوقف الطفاية عن الحركة إلا بعد انتهاء الغاز الموجود بداخلها، ما تسبب في إصابتهما وتوفيت إحداهما متأثرة بإصابتها.