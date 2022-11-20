الحماية المدنية تنقذ 7 أشخاص احتجزتهم النيران في حريق شقة ببورسعيد

نشب حريق هائل في الدور الخامس وحدة سكنية بمنطقة بنك الإسكان بحي الضواحى ببورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب ماس كهربائي اندلع فى المطبخ ونتج عنه احتجاز أسرة مكونة من 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وتمت السيطرة عليه قبل وصوله إلى باقي العمارات السكنية المجاورة.

السيطرة على الحريق بسيارتين إطفاء

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد باندلاع حريق فى مطبخ بشقة سكنية بالدور الخامس عمارة 63 بمساكن بنك الإسكان ووجود أفراد محتجزين داخل الشقة

وعلى الفور توجه رجال الإطفاء والحماية المدنية بقيادة العقيد هانى المهدي وتمت الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق.

حالة اختناق

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب في المطبخ بسبب ماس كهربائي وتسبب في احتجاز 7 أشخاص حيث إن المطبخ بجوار باب الشقة وتم إنقاذهم من قبل رجال الإطفاء قبل تعرضهم للاحتراق، وهم صابر محمد صابر 62 وسناء عيد عبد الرحمن 60 سنة وفاطمة صابر صابر 38 ونهي صابر صابر 40 سنة وسهيلا عمرو إبراهيم 5 سنوات وسيلين 4 سنوات وسماح 3 سنوات وأصيبت الأخيرة باختناق وتم نقلها إلى مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.