نشوب حريق في منزل وسط العريش والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة مطافئ إلى شارع «الريسة»، بالقرب من ديوان عام محافظة شمال سيناء بوسط العريش، للسيطرة على حريق نشب في أحد المنازل صباح اليوم الأحد.

وقالت ميرهان محمد، إحدى سكان الشارع، وشاهدة عيان لـ«الوطن»، إن الحريق نشب في منزل شخص يدعى «ع. الجغنة» بالقرب من مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء، وتم إبلاغ قوات الشرطة التي دفعت بسيارة مطافئ، وجاري عملية إطفاء الحريق.

فصل التيار الكهربائي عن المكان

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان، أن رجال أقسام الصيانة والأشغال وصيانة الكهرباء والمياه وصلوا إل مكان الحريق، وجاري العمل على إطفاء الحريق من الناحية الجنوبية بعد دخول النيران إلى الغرف المقابلة من الناحية الأخرى.

وأضاف بيان المجلس، أن قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا حول المنزل، لمنع وصول النيران الى المنازل المجاورة، بعد ارتفاع ألسنة اللهب.

فصل التيار الكهربائي عن محيط الحريق

وقال مصدر بمجلس مدينة العريش لـ«الوطن»، أنه تم فصل التيار الكهربائي عن محيط الحريق، ومؤكدا أن أسباب الحريق لم تُعرف حتى الآن، غير أن جزءًا كبيرا من محتويات المنزل احترقت بشكل تام، ولا توجد أي خسائر بشرية.

وتقوم قوات الشرطة بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخذ شهادة الجيران وأهل المنزل لمعرفة أسباب الحريق، وحصر الخسائر الناجمة بشكل مفصل للعرض على النيابة.